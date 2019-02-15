Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту «Шереметьево», сообщает «СтарХит».

По информации, которую предоставили сотрудники таможни, задержание связано с неправильным декларированием.

Хавбек прилетел из Малаги и прошел по зеленому коридору, что сообщает о том, что у человека нет предметов, которые подлежат декларированию. При этом сотрудник аэропорта имеет право проверить вещи пассажира. Если при осмотре будет найдено что-то, что подлежит декларированию, то это будет считаться нарушением закона.

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«Тарасова сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ. Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил», — заявила одна из сотрудниц аэропорта.

У полузащитника возникли проблемы с выплачиванием алиментов для первого ребенка. Его долг составляет около 16 млн рублей.

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