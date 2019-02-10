Спринтерские гонки в Кэнморе не состоятся 10 февраля

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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что мужская и женская спринтерские гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе не смогут пройти 10 февраля из-за аномально низкой температуры. Пока не уточняется, когда пройдут гонки, сообщает «Советский спорт».

Напомним, изначально спринты должны были состояться 9 февраля, но были перенесены на 10-е.

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Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Лидерами общего зачета Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

Ранее сообщалось, что IBU принял решение внести изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада).

Также сообщалось, что сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.