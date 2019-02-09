Российские биатлонисты сохранили за собой второе место в зачете эстафет

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Третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе позволило мужской сборной России по биатлону сохранить за собой второе место в общем зачете турнира в данной дисциплине, передает «Советский спорт».

Сборная России имеет в своем активе 188 очков по итогам четырех эстафетных гонок из пяти, входящих в программу Кубка мира в сезоне-2018/19. У лидеров в активе 210 баллов. Тройку сильнейших замыкает команда Франции.

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Женская сборная России, занявшая 10-е место в эстафете в Кэнморе, опустилась со второй строчки эстафетного зачета Кубка мира на четвертую. Россиянок обошли команды Германии и Норвегии.

Сейчас на счету отечественных биатлонисток — 174 балла.

Ранее сообщалось, что сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.