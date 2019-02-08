Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе

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Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «РИА Новости».

Российская команда, в составе которой выступили Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын, отстала от лидеров на 1 минуту 48,4 секунды, допустив девять промахов.

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Победу одержала сборная Норвегии (1:16.36,6, семь промахов), вторыми финишировали французы (+1.10,4, восемь промахов).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Кэнмор (Канада)

Мужчины. Эстафета

1. Норвегия — 1:16.36,6 (0 штрафных кругов+7 дополнительных патронов).

2. Франция — отставание 1.10,4 (0+8).

3. Россия — +1.48,4 (0+9).