Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «РИА Новости».
Российская команда, в составе которой выступили Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын, отстала от лидеров на 1 минуту 48,4 секунды, допустив девять промахов.
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Победу одержала сборная Норвегии (1:16.36,6, семь промахов), вторыми финишировали французы (+1.10,4, восемь промахов).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Кэнмор (Канада)
Мужчины. Эстафета
1. Норвегия — 1:16.36,6 (0 штрафных кругов+7 дополнительных патронов).
2. Франция — отставание 1.10,4 (0+8).
3. Россия — +1.48,4 (0+9).