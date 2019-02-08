ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью десяти футболистов в Бразилии
Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью десяти юных футболистов «Фламенго» во время пожара, произошедшего на тренировочной базе клуба, передает «РИА Новости».
«С большой грустью мы получили известие о пожаре на тренировочной базе «Фламенго» в Рио-де-Жанейро. Мысли и молитвы всего футбольного сообщества в этот тяжелый момент обращены к жертвам, их семьям и всем болельщикам «Фламенго», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере организации.
Как передавало издание O Globo, в помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет.
По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования в связи с трагедией.