ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью десяти футболистов в Бразилии

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Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью десяти юных футболистов «Фламенго» во время пожара, произошедшего на тренировочной базе клуба, передает «РИА Новости».

«С большой грустью мы получили известие о пожаре на тренировочной базе «Фламенго» в Рио-де-Жанейро. Мысли и молитвы всего футбольного сообщества в этот тяжелый момент обращены к жертвам, их семьям и всем болельщикам «Фламенго», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере организации.

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Как передавало издание O Globo, в помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет.

По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования в связи с трагедией.