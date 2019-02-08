МПК ждет от WADA данные Московской лаборатории
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация ждет от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные Московской антидопинговой лаборатории, передает ТАСС.
Доступ к лаборатории был одним из критериев восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.
«Мы тесно работаем с WADA, но сейчас необходимо дождаться, когда эта база данных будет проанализирована и верифицирована. Если у них будет интересующая нас информация, связанная с Паралимпийским комитетом России или спортсменами, то она нам будет предоставлена», — отметил глава МПК.
8 февраля международный комитет принял решение возобновить членство российской организации с 15 марта 2019 года.
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