Российский боец подписал контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает «Советский спорт».

«Россиянин Зелим Имадаев подписал с UFC контракт на несколько боев. Его команда называет его «Забит 2.0». Дата дебютного боя пока не назначена», — рассказал в своем твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани.

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На счету представителя России восемь побед на профессиональном уровне. Стоит отметить,что 24-летний боец все свои победы одержал нокаутом соперника. В последнее время Имадаев выступал в Fight Nights Global.

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