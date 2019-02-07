Сборная России обыграла команду Финляндии в матче Евротура

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Сборная России одержала победу над командой Финляндии в матче в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась победой российской команды. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Победителя команды определяли в серии буллитов — 3:2 в пользу сборной России.

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Счет в матче открыли финны уже на 29-й секунде, отличился Нико Оямяки. Но уже на 5-й минуте игры России удалось сравнять. Шайбу забросил Илья Михеев, Денис Зернов и Сергей Шумаков отметились передачами. Это первое очко Михеева за сборную России на Евротуре.

В третьем периоде России удалось выйти в перед благодаря тому, что Михеев оформил дубль. Однако за восемь секунд до конца сборная Финляндии сумела перевести игру в овертайм, точным ударом отметился Кари Лехтонен. Стоит отметить, что до этого финны сняли вратаря, однако забросить в пустые ворота России так и не удалось.

В овертайме определить победителя также не удалось.

А вот в серии буллитов сильнее и точнее оказалась сборная России.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сборная России объявила состав на матч с Финляндией.

Евротур

Россия — Финляндия — 3:2 ШБ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Оямяки (Лехтонен, Юнтила), 00:28;

1:1 — Михеев (Зернов, Шумаков), 04:06;

2:1 — Михеев, 44:05;

2:2 — Лехтонен, 59:52;

3:2 — Кагарлицкий, 65:00 (ШБ).