Сборная России объявила состав на матч с Финляндией

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Сборная России по хоккею объявила стартовый состав на матч в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр против национальной команды Финляндии, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоится 7 февраля в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Состав сборной России:

Коновалов (Бобков);

Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);

Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

Российская команда лидирует в зачете Евротура. После 6 матчей у сборной 14 очков. У финнов 10 очков в 6 матчах — они вторые в зачете.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России пригласит Моуринью на матч сборной.