Сборная России объявила состав на матч с Финляндией
Сборная России по хоккею объявила стартовый состав на матч в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр против национальной команды Финляндии, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоится 7 февраля в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Состав сборной России:
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);
Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.
Российская команда лидирует в зачете Евротура. После 6 матчей у сборной 14 очков. У финнов 10 очков в 6 матчах — они вторые в зачете.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России пригласит Моуринью на матч сборной.