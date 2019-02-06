Следствие и прокуратура требуют продлить арест Кокорина и Мамаева

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Следствие попросило продлить срок ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и хавбек «Краснодара» Павлу Мамаеву, сообщает Sport24.

Следствие хочет, чтобы фигуранты дела ознакомились с материалами дела.

«26 декабря следственные действия по делу были завершены. С 30 января с обвиняемыми начато ознакомление дела и продолжается до сих пор. Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору», — заявил следователь.

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Прокуратура поддержала данное прошение.

«Поддерживаю продление срока содержания под стражей. Обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Потерпевшие ознакомлены с материалом дела. Для завершения требуется дополнительное время. Я считаю, что оно считается разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям. Прошу суд удовлетворить ходатайство», — согласился прокурор.

На данный момент идет рассмотрение ходатайства о продлении заключения под стражей футболистов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

Ранее «Краснодар» не внес Мамаева в заявку на игры плей-офф Лиги Европы.