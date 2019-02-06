Бывший работник «Шахтера» рассказал, почему Ракицкий не поет гимн Украины

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Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов объяснил, почему новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий не поет гимн Украины на матчах сборной.

«Говорит, что просто не хочет. Мне кажется, когда его начали заставлять это делать, желания стало еще меньше. Ракицкий не тот человек, которого можно сломать об колено. А в этой ситуации с ним пытались сделать именно так», — приводит слова бывшего работника «горняков» «Спорт-Экспресс».

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Мармазов также считает, что Ракицкого больше не вызовут в сборную из-за трансфера в петербургскую команду.

«В сборную его действительно не позовут, это очевидно. Не просто так его имя пропало из списка действующих игроков сборной Украины на сайте федерации. Ракицкий парень неглупый, и это понимает, хотя лично мне такого не говорил», — добавил он.

Ранее экс-тренер сборной России оценил трансфер игрока «Шахтера» в «Зенит».