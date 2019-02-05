Адвокат Мамаева назвал адекватную меру пресечения для игрока

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, на какую меру пресечения для футболиста рассчитывает, передает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что его подопечный не причастен к обвинениям по статье «Хулиганство», и, соответственно, мера пресечения должна быть изменена.

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«Материалы подтверждают, что Мамаев не причастен к тяжкому преступлению. Доказательств этого в деле не содержится, а те, что имеются, не подтверждают позицию следствия по этому вопросу.

Наша позиция — отказ от удовлетворения ходатайства о продлении ареста. Мы полагаем, что на данном этапе максимально адекватной мерой будет подписка о невыезде или залог, который вправе принять суд. Иные меры, связанные с ограничением свободы, уже нецелесообразны на данной стадии», — сказал адвокат.

Ранее почетный президент РФС высказался о наказании для Кокорина и Мамаева.