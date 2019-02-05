Моуринью поделился впечатлениями от посещения матча КХЛ

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и петербургским СКА, передает «РИА Новости».

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.

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Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», — приводит слова Моуринью официальный сайт КХЛ.

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Моуринью провел символическое вбрасывание шайбы. Покидая лед, специалист поскользнулся на ковре и упал.