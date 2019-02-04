Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал Шипулина

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Четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов раскритиковал россиянина Антона Шипулина.

«Шипулин должен в шахте отрабатывать те деньги, которые на него государство потратило. А он себя не реализовал. Обманул всех, что будет продолжать карьеру. Да он не тренировался ни хрена и прекрасно знал, что нет у него будущего в спорте. Шипулин — обманщик. А из него слепили гения земли русской», — приводит слова бывшего спортсмена «Спорт-Экспресс».

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