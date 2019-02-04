Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы московской команды, вратарь пропустил вечернюю тренировку из-за болей в спине, однако на утреннем занятии Селихов работал в общей группе с партнерами.
Напомним, Селихов проходил восстановление после травмы ахиллового сухожилия, полученной весной 2018 года. Из-за повреждения голкиперу пришлось пропустить домашний чемпионат мира.
«Спартак» под руководство Олега Кононова проходит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.
Ранее красно-белые выбрали четвертого соперника на сборах в Турции.
�� Отличные новости!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2019 г.
✅ Александр Селихов в общей группе на утренней тренировке#Спартак #КрасноБелыеСборы���� #Spartak pic.twitter.com/C9OOMyByM3