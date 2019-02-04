Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

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Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы московской команды, вратарь пропустил вечернюю тренировку из-за болей в спине, однако на утреннем занятии Селихов работал в общей группе с партнерами.

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Напомним, Селихов проходил восстановление после травмы ахиллового сухожилия, полученной весной 2018 года. Из-за повреждения голкиперу пришлось пропустить домашний чемпионат мира.

«Спартак» под руководство Олега Кононова проходит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

Ранее красно-белые выбрали четвертого соперника на сборах в Турции.