Отобранное у российской легкоатлетки золото ЧМ-2013 отойдет американке

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Золотая медаль чемпионата мира 2013 года российской прыгуньи в высоту Светланы Школиной отойдет представительнице США Бриджитте Барретт, сообщает «Советский спорт».

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной Школину и еще 11 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил. Результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года были аннулированы.

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Таким образом, ее золото ЧМ-2013 достанется американке Бриджитте Барретт, которая тогда заняла второе место. Результат Школиной на ОИ-2012 — 2,03, Барретт — 2,00.

Ранее сообщалось, что обвинение российских спортсменов в допинге считают «родченковскими делами».