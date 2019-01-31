Лыжник Легков попробует себя в биатлоне

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Лыжник Александр Легков намерен попробовать себя в биатлоне, сообщает «Советский спорт».

Олимпийский чемпион 2014 года собирается выступить в любительской биатлонной гонке, которая пройдет в рамках зимнего фестиваля «SNOW FEST» серии спортивных мероприятий TIMERMAN с 1-3 февраля в Альметьевске (Татарстан).

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Легков уже уведомил организационный комитет мероприятия. Лыжник считает, что эта гонка станет хорошей разминкой для него перед лыжным марафоном фестиваля 3 февраля.

Лыжник завершил международную карьеру в апреле 2018 года.

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