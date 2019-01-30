Игрока «Боки Хуниорс» не пустили в клубный автобус из-за трансфера в «Зенит»
Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос официально переходит в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».
О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с «Сан-Мартин» в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.
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По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .
За «Боку Хуниорс» Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.
Ранее сообщалось, что «Зенит» купит колумбийского игрока за €20 млн.