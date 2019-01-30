Игрока «Боки Хуниорс» не пустили в клубный автобус из-за трансфера в «Зенит»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос официально переходит в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».

О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с «Сан-Мартин» в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.

Реклама

По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .

За «Боку Хуниорс» Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит колумбийского игрока за €20 млн.