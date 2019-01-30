Шарапова призналась в проблемах с плечом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/12117547/Snimok_ekrana_2019-01-03_v_0.43-pic905-895x505-66060.png">

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое снятие с турнира в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

31-летняя Шарапова в четвертьфинале турнира должна была играть против соотечественницы Дарьи Касаткиной, однако снялась с турнира из-за повреждения плеча.

Реклама

Экс-первая ракетка мира подтвердила, что испытывает проблемы со здоровьем.

«Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к соревнованиям на этой неделе, но мое правое плечо продолжает меня беспокоить. В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности травмы Шараповой.