Американская модель подала иск на $8 млн к боксеру Ковалеву

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Американская актриса и модель Джейми Фронтс подала исковое заявление на $8 млн против российского боксера Сергея Ковалева, сообщает ТАСС.

Причиной разбирательств стал инцидент, произошедший между Фронтс и Ковалевым летом прошлого года в американском Биг-Бэр Сити. Тогда россиянин был задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении Фронтс — она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

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По версии Фронтс, боксер ухаживал за ней на вечеринке, однако был отвергнут. Тогда Ковалев якобы проследовал за девушкой в номер отеля, где избил ее. Теперь модель в своем инстаграме написала, что намерена отсудить у россиянина $8 млн.

Ранее сообщалось, что Ковалев отреагировал на обвинения в избиении женщины.