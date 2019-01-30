В ФТР оценили шансы российской команды на Кубке Дэвиса
Член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон оценил шансы российской команды на Кубке Дэвиса, передает газета «Известия».
В Швейцарию, где проходит турнир, отправились два российский теннисиста, которые находятся во втором десятке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) — Карен Хачанов и Даниил Медведев.
«Есть все шансы добиться результата в первой игре. Команда в очень хорошей форме. И даже если у швейцарцев выступят их главные звезды, мы все равно можем добиться победы. Радует, что наши лучшие ребята дали согласие сыграть за сборную России.
И Хачанов, и Медведев очень важны сейчас для команды. Тем более оба в январе находятся в хорошей форме. К тому же и Женя Донской с Андреем Рублевым обладают достаточным уровнем, чтобы показать себя с хорошей стороны», — поделился Камельзон.
Ранее глава тенниса России поделился ожиданиями от предстоящих матчей Кубка Дэвиса.