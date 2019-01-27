Участие Медведевой в чемпионате мира поставили под сомнение

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Трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская выразила сомнение по поводу того, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева примет участие в чемпионате мира, передает «360».

Эксперт считает, что состав национальной команды изменится.

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«Думаю, сборную усилят Елизаветой Туктамышевой, а не Медведевой. Она именно та, кто сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой», — поделилась мнением Бутырская.

Напомним, что ученица Брайана Орсера заняла седьмое место на чемпионате России, из-за этого она была заявлена на мировое первенство в качестве запасной.

Чемпионат мира будет проходить в Японии с 18 по 24 марта 2019-го.

Ранее сообщалось, что эксперт считает набранный Загитовой вес причиной ее поражения на чемпионате Европы.