Участие Медведевой в чемпионате мира поставили под сомнение
Трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская выразила сомнение по поводу того, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева примет участие в чемпионате мира, передает «360».
Эксперт считает, что состав национальной команды изменится.
«Думаю, сборную усилят Елизаветой Туктамышевой, а не Медведевой. Она именно та, кто сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой», — поделилась мнением Бутырская.
Напомним, что ученица Брайана Орсера заняла седьмое место на чемпионате России, из-за этого она была заявлена на мировое первенство в качестве запасной.
Чемпионат мира будет проходить в Японии с 18 по 24 марта 2019-го.
Ранее сообщалось, что эксперт считает набранный Загитовой вес причиной ее поражения на чемпионате Европы.