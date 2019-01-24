Федор Емельяненко высказался о поведении Хабиба Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о поведении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова после поединка против ирландца Конора Макгрегора.

«Возможно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до поединка. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — цитирует Емельяненко Sport24.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.