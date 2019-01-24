Французские фигуристы установили два мировых рекорда
Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре установили два мировых рекорда на чемпионате Европы, который проходит в Минске, сообщает ТАСС.
В произвольной программе пара получила 149,11 балла. По сумме двух прокатов они набрали 225,66 балла.
Джеймс и Сипре обновили собственный рекорд (148,37 и 221,81 балла).
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Французы стали чемпионами Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин подвели итоги своего выступления в произвольной программе.