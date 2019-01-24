Более 2800 допинг-проб из Московской лаборатории WADA считает подозрительными

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные по количеству подозрительных записей в копии базы LIMS и по количеству опечатанных допинг-проб, хранящихся в Российской антидопинговой лаборатории, сообщает «Советский спорт».

Исходя из переписки комитета WADA по соответствию с руководством организации, стало известно о 9453 «подозрительных» записях в копии системы LIMS и 2876 допинг-пробах, которые по сей день хранятся в Московской антидопинговой лаборатории.

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Отмечается, что до 30 июня WADA должно решить, какие из «подозрительных» допинг-анализов нуждаются в перепроверке. Если WADA не получит выбранные допинг-пробы, то статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть вновь пересмотрен.

Ранее сообщалось, что WADA не потребует у России оплатить расходы за проведенные расследования.