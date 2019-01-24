Олимпийский чемпион считает некорректным сравнение Овечкина с игроками прошлого

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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о повторении рекорда результативности Александром Овечкиным, передает Sport24.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд результативности среди всех российских игроков лиги.

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«Я считаю, что Овечкин — один из легендарных действующих игроков. Но сравнивать с другими игроками будет некорректно, потому что каждому поколению свойственны лидеры и звезды. Первые, кто открывал НХЛ для наших игроков, тоже сделали свой вклад, каждый по-своему внес свою лепту в пропаганду отечественного хоккея. Однако Александр действительно легендарный игрок, который продолжает нас радовать, мы все им гордимся!

Я думаю, что до 40 он спокойно будет регулярно вколачивать голы. Когда будет разговор между лигой и профсоюзом, тогда и будет решаться вопрос Олимпиады. Игроки уровня Овечкина голодны до результата и в каждом матче стараются показывать свои лучшие качества. Так что я не думаю, что он смотрит далеко в будущее, самое важное — следующий матч», — заявил Быков.

Ранее экс-тренер «Динамо» высказался о величии Овечкина в НХЛ.