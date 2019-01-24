Теннисистка Осака вышла в финал Australian Open

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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Australian Open, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальном матче японская спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

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За победу в финале Осака сразится с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая до этого обыграла американскую спортсменку Даниэль Коллинз.

Стоит отметить, что для Осаки этот финал стал вторым подряд в турнирах «Большого шлема». В сентябре 2018 года японка в финале US Open одолела Серену Уильямс.

Ранее чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open.