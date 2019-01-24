У игрока «Шахтера» могут возникнуть проблемы на Украине из-за перехода в «Зенит»
Возможный переход в петербургский «Зенит» игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого может грозить ему проблемами, сообщают «Известия».
Защитника донецкого «Шахтера» могут не допустить к выступлениям за национальную команду из-за игры в составе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). О вероятном развитии событий заявили в Верховной раде.
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До этого в СМИ появилась информация, что спортсмен ведет переговоры с сине-бело-голубыми и в ближайшее время может переехать в Россию. По данным источника, украинский клуб требует за трансфер футболиста не менее €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в клуб Саудовской Аравии.