Анри: нужно начинать спасаться
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри выскзаался по поводу положения дел в команде, передает «Советский спорт».
«Мы создадим боеспособную группу и отправимся в бой. Эта группа будет состоять из игроков, у которых есть этот несломимый стержень клуба на генетическом уровне. Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться. Будущее игроков и клуба нераздельно с Лигой 1. Нужно выбираться из этой критической ситуации и делать это как можно скорее», — приводит слова специалиста пресс-служба «монегасков».
Анри также дал комментарий по поводу игры его подопечных в матче 1/16 Кубка Франции против «Метца».
«Мы создали много моментов в начале матча. Моменты были у Сидибе, Головина, Лопеша. У меня есть впечатление, что я уже видел сценарий этого матча. Мы должны были вести в счете, но не смогли реализовать свои моменты. Это еще один удар для нас», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Монако» с российским полузащитником в составе вылетел из Кубка Франции.