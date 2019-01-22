Роналду покинул заседание суда с улыбкой
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с улыбкой на лице вышел из суда, где ему был вынесен приговор по делу о налоговых преступлениях, сообщает «Советский спорт».
По информации The Guardian, футболиста приговорили к тюремному сроку в 23 месяца, который он, согласно законодательству Испании, будет отбывать условно. Нападающий также заплатит штраф в размере €19 млн.
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Роналду прилетел на заседание в полностью черной одежде и нашел время для раздачи автографов болельщикам, собравшимся возле здания суда. После завершения процедуры игрок покинул судебное строение с улыбкой.
Ранее сообщалось, что Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн.