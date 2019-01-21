В Госдуме сочли непозволительными слова 13-летней фигуристки о допинге

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал скандальное заявление 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о пользе допинга, передает Sport24.

Юная фигуристка заявила во время эфира в своем инстаграме, что допинг необходим для хороших результатов. Также спортсменка отметила, что этим занимаются в «Хрустальном», где работает группа Этери Тутберидзе.

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«Я считаю, что говорить подобные вещи в социальных сетях и даже между собой на кухне непозволительно. Это все бросает лишнюю тень, как на самого спортсмена, так и на наш спорт», — начал Лебедев.

«Я не знаю, что двигает человеком, когда он произносит такие вещи. Может быть состояние какого-нибудь опьянения», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Шаботова не понимает критику в свой адрес.