Обвиненная в допинге школа потребовала наказания для фигуристки

Представитель школы «Самбо-70» высказался относительно слов 13-летней юниорки Анастасии Шаботовой о том, что фигуристам необходимо употреблять допинг для стабильных выступлений, передает «Спорт-Экспресс».

В ходе общения с болельщиками в инстаграме девушка советовала принимать «правильный» допинг и отметила, что в отделении «Хрустальный», которое входит в структуру «Самбо-70», уже принимают подобные вещества.

Реклама

«Наши спортсмены постоянно успешно проходят проверки на допинг, и поэтому мы удивлены тем, что СМИ уделили высказываниям Шаботовой так много внимания. Заявления этой спортсменки мы считаем некомпетентными и дискредитирующим. Их должны оценить наши спортивные организации и, возможно, принять по этому поводу какие-то дисциплинарные меры», — подчеркнул собеседник издания.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус пообещал, что в отношении Шаботовой будет проведена дополнительная проверка и образовательная работа.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, когда планирует завершить спортивную карьеру.