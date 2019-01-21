Овечкин рассказал о планах «Вашингтона» по борьбе с серией поражений

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался относительно матча против «Чикаго Блэкхоукс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 8:5.

«Сейчас у нас трудный период. Мы просто должны это преодолеть, добыть одну победу и двинуться дальше. Не так важно, как мы играем и где играем. Просто нужно выиграть одну встречу. Все дело в психологии. Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть. Нужно упростить игру, действовать проще на обеих сторонах площадки. Мы допускаем ошибки, которые стоят нам результата», — цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

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Серия поражений клуба достигла пяти матчей. Подобного количества неудач «столичные» не видели со старта сезона-2014/15.

Ранее гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Эдмонтон».