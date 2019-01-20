Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира Australian Open, сообщает «Советский спорт».
В матче 1/8 финала российская спортсменка проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.
Игра длилась 2 часа 25 минут и завершилась с результатом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу австралийской теннисистки.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В четвертьфинале Барти сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open.