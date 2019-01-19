Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и встретится с Медведевым
Серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает «Советский спорт».
Во встрече третьего раунда первая ракетка мира одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут.
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За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.
Ранее сообщалось, что представитель России одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
Теннис. Australian Open. 3-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0