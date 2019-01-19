«Флорида» Дадонова обыграла «Торонто»
«Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Флориды», которая прервала серию из семи поражений.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20:09 и завершил матч с показателем полезности «+1». Защитник Богдан Киселевич участия в игре не принял.
Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов сыграли 21:33 и 12:44 соответственно.
Ранее «Коламбус» уступил «Монреалю» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Торонто» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Хейнси (Райлли, Капанен), 01:49;
1:1 — Хоффман (Яндл, Бьюгстад), 09:02;
2:1 — Мэтисон (Трочек, Юбердо), 14:59;
3:1 — Ватрано (Писик), 58:14.