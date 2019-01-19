Тренер Хабиба Нурмагомедова сделал прогноз на бой Емельяненко и Бэйдера

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Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сделал прогноз на бой за чемпионский пояс Bellator, передает Sport24.

В поединке сразятся Федор Емельяненко и Райан Бэйдер. Бой состоится 27 января и станет главным событием турнира Bellator 214, который пройдет в Лос-Анджелесе.

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«Думаю, Федор нокаутирует Бэйдера в первом раунде. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что желаю Федору победы. Если он победит, то нокаутом в первом раунде. Но это будет очень тяжелый бой для Емельяненко. Бэйдер — хороший боец», — сказал Мендес.

Ранее отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером.