Бывший тренер «Ростова» назвал минус перехода Еременко в команду
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о переходе в команду бывшего полузащитника «Спартака» Романа Еременко, передает «Евро-Футбол.Ру».
Специалист отметил, что одним из главных минусов этого трансфера является то, что Еременко — легионер. У футболиста гражданство Финляндии.
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«Есть один небольшой минус — Ерёменко является легионером. У нас с ними небольшой перебор, но Карпин, думаю, разберется и справится. Он сделает все, чтобы команда доверяла Роману, а он помогал команде и стал одним из ее лидеров», — поделился специалист.