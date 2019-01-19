Бывший тренер «Ростова» назвал минус перехода Еременко в команду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/441/12034441/RIAN_5673865.HR-pic905-895x505-63420.jpg">

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о переходе в команду бывшего полузащитника «Спартака» Романа Еременко, передает «Евро-Футбол.Ру».

Специалист отметил, что одним из главных минусов этого трансфера является то, что Еременко — легионер. У футболиста гражданство Финляндии.

Реклама

«Есть один небольшой минус — Ерёменко является легионером. У нас с ними небольшой перебор, но Карпин, думаю, разберется и справится. Он сделает все, чтобы команда доверяла Роману, а он помогал команде и стал одним из ее лидеров», — поделился специалист.

Ранее Еременко прокомментировал переход в «Ростов».