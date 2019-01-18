Глава российского бокса считает скандал с участием Ковалева провокацией

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация окажет юридическую помощь Сергею Ковалеву.

Россиянин обвиняется в нападении на женщину, которое произошло в июне 2018 года. По словам пострадавшей, она получила серьезные травмы после удара боксера, включая смещение шейного диска, сломанный нос и сотрясение мозга.

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«Получили сегодня шокирующую информацию об инциденте, который якобы произошел с нашим российским боксером Сергеем Ковалевым этим летом. Скажу честно, верится с трудом, больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя. Хочу заявить, что Федерация бокса России поддержит Сергея в непростой ситуации, в том числе окажет юридическую помощь, отстаивая честь и достоинство российского боксера», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Ранее промоутер высказалась о возможном срыве боя Ковалева.