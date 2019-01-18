Загитова и Медведева снялись в рекламе аниме-игры
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в съемках рекламы аниме-игры, сообщает «Советский спорт».
Олимпийская чемпионка Загитова предстала в образе главной героини Мадоки, а серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева — в роли Хомуры, которая является союзницей протагонистки аниме.
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Медведева и Загитова тренировались в группе Этери Тутберидзе. В мае 2018 года Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.