Загитова и Медведева снялись в рекламе аниме-игры

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в съемках рекламы аниме-игры, сообщает «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка Загитова предстала в образе главной героини Мадоки, а серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева — в роли Хомуры, которая является союзницей протагонистки аниме.

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Медведева и Загитова тренировались в группе Этери Тутберидзе. В мае 2018 года Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой.