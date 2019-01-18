«Пари Сен-Жермен» предложил «Зениту» €35 млн за Паредеса

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Французский «Пари Сен-Жермен» направил в петербургский «Зенит» предложение по полузащитнику команды Леандро Паредесу, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, руководство парижан готово заплатить за аргентинца €35 млн. Сине-бело-голубые незадолго до этого сообщали, что не будут продавать хавбека менее чем за €40 млн.

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Отмечается, что вторым претендентом на Паредеса является лондонский «Челси». Однако по словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, до официальных предложений по игроку со стороны «синих» пока не дошло.

В нынешнем сезоне аргентинец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 22 матча, забив четыре гола и отдав четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «аристократы» увеличили предложение по трансферу игрока «Зенита» до €40 млн.