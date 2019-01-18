Бывший чемпион мира по боксу из России обвиняется в нападении на женщину

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалев обвиняется в нападении на женщину, сообщает «Советский спорт».

По информации TMZ Sports, инцидент произошел 9 июня 2018 года в США.

Ковалев приставал к женщине на вечеринке, но все время получал отказ. После этого Сергей вместе с другом последовали за ней к ее дому. Там, предположительно, было совершено нападение.

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По словам пострадавшей, она получила серьезные травмы после удара боксера, включая смещение шейного диска, сломанный нос и сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифорния сразу начали поиски спортсмена и арестовали его. Ковалеву грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Макгрегора обвинили в наркомании.