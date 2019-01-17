Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный не сыграет в матче в СИЗО

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Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик заявил, что его клиент не собирается принимать участия в матче в «Бутырке», если он состоится.

«Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия», — приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

Барик также поделился мнением о возможности проведения матча.

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«Как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК, которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет», — добавил он.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что в «Зените» ждут возвращения нападающего Александра Кокорина в стан команды.