Пиарщик «Ростова» был задержан за дачу взятки
PR-директора «Ростова» Дениса Штанько задержали правоохранительные органы при попытке дачи взятки инспектору ГИБДД, сообщает «Южная служба новостей».
Штанько с помощью взятки пробовал выкупить водительские права, которых его лишили в конце прошлого года. Источник уточняет, что сотрудник донского клуба на своем «Ягуаре» 19 раз нарушил Правила дорожного движения (ПДД).
23-летнего Штанько задержали с поличным 15 января в кабинете инспектора ГИБДД, которому он пытался дать взятку. В данный момент в СУ СКР по Ростовской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Штанько занял пост PR-директора футбольного клуба «Ростов» в июле прошлого года.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» и «Ростов» пытаются достичь согласия по трансферу полузащитника Дмитрия Скопинцева.