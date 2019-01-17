Пиарщик «Ростова» был задержан за дачу взятки

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PR-директора «Ростова» Дениса Штанько задержали правоохранительные органы при попытке дачи взятки инспектору ГИБДД, сообщает «Южная служба новостей».

Штанько с помощью взятки пробовал выкупить водительские права, которых его лишили в конце прошлого года. Источник уточняет, что сотрудник донского клуба на своем «Ягуаре» 19 раз нарушил Правила дорожного движения (ПДД).

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23-летнего Штанько задержали с поличным 15 января в кабинете инспектора ГИБДД, которому он пытался дать взятку. В данный момент в СУ СКР по Ростовской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Штанько занял пост PR-директора футбольного клуба «Ростов» в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» и «Ростов» пытаются достичь согласия по трансферу полузащитника Дмитрия Скопинцева.