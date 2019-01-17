НХЛ не собирается проводить Кубок мира в 2020 году

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Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ не собираются проводить Кубок мира осенью 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Последний раз Кубок мира был проведен осенью 2016 года в Торонто, а победила на турнире сборная Канады.

«Лига и Ассоциация игроков в Торонто провели еще одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года, но они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь», – говорится в заявлении НХЛ.

Ранее «Анахайм» установил клубный антирекорд по количеству поражений кряду в НХЛ.