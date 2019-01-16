В УЕФА прокомментировали безальтернативные выборы главы РФС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/11764525/RIAN_5511562.HR-pic905-895x505-92779.jpg">

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались относительно того, что на пост президента Российского футбольного союза (РФС) претендует только председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков, передает «360».

В пресс-службе организации заявили, что при условии соблюдения всех правил на выборах, такой исход не является неверным.

Реклама

«Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов. Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе», — сообщил собеседник.

16 января Избирком РФС зарегистрировал кандидатуру Дюкова.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о канидидатуре председателя совета директоров сине-бело-голубых на пост главы организации.