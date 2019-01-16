Кононов поделился мнением об игре новичков «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал матч против ташкентского «Локомотива» на сборе в ОАЭ, передает Sport24.
Наставник поделился мнением о новичках в составе команды — Айртоне, Максиме Глушенкове и Наиле Умярове.
«Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо супер игру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде. Чертановские ребята отлично себя проявили. Глушенков классный гол оформил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке». Оценка за сбор? Никогда не ставлю высшую оценку. Но четверка по пятибалльной шкале — железно», — заявил Кононов.
Встреча завершилась со счетом 5:2.
Ранее Кононов высказался относительно информации о возможном возвращении полузащитника Квинси Промеса.