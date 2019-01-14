Капитан волейбольной команды подтвердил гибель своего одноклубника
Капитан волейбольной команды МГТУ им. Баумана Александр Садаков подтвердил «Газете.Ru» гибель своего одноклубника Никиты Марченко.
«Да, это произошло. Точных подробностей произошедшего сам пока не знаю», — заявил волейболист.
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В СМИ сообщалось, что Марченко покончил с собой. Отмечается, что следователи нашли в телефоне погибшего сообщение, в котором волейболист признался, что влез в долги из-за ставок.
Ранее была названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива».