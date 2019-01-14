Капитан волейбольной команды подтвердил гибель своего одноклубника

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Капитан волейбольной команды МГТУ им. Баумана Александр Садаков подтвердил «Газете.Ru» гибель своего одноклубника Никиты Марченко.

«Да, это произошло. Точных подробностей произошедшего сам пока не знаю», — заявил волейболист.

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В СМИ сообщалось, что Марченко покончил с собой. Отмечается, что следователи нашли в телефоне погибшего сообщение, в котором волейболист признался, что влез в долги из-за ставок.

Ранее была названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива».