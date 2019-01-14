Аршавин назвал Головина последним российским игроком в Европе

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Бывший форвард петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, из россиян может стать игроком европейского клуба, передает «Матч ТВ».

Экс-нападающий сине-бело-голубых уверен, что последними футболистами, которые совершили подобный трансфер, так и останутся Александр Головин из французского «Монако» и Денис Черышев из испанской «Валенсии».

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«Кто из наших может еще уехать в Европу помимо Головина? А больше никто. Кто мог? Федор Смолов проявил себя не так ярко. Дзюба — слишком взрослый и ему никто не заплатит столько, сколько в «Зените». Акинфеев — не хочет», — отметил спортсмен.

Также он высказался относительно действий Головина на поле.

«Головин — очень талантливый игрок. У него есть много данных, которые ему позволят играть в Европе. К Черышеву у меня более спокойное отношение. Его выручает то, что он прошел школу «Реала». У него очень хорошая техника», — заключил Аршавин.

Черышев дебютировал за «Валенсию» в феврале 2016 года. Головин перешел во французский клуб летом 2018 года.

Ранее «Монако» одержал победу над «Ренном» в четвертьфинальном матче Кубка Франции.