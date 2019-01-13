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«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонской команды. Дубль оформил Луис Суарес, еще один мяч забил Лионель Месси.

Стоит отметить, что этот гол стал для аргентинского нападающего 400-м в чемпионате Испании.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Барселона» набрала 43 очка и на пять очков оторвалась от «Атлетико» в борьбе за первое место в чемпионате. «Эйбар» имеет 22 очка и делит места с 12-го по 16-е.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить воспитанника «Барселоны».

Чемпионат Испании. 19-й тур

Барселона — Эйбар — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Суарес, 19; 2:0 — Месси, 53; 3:0 — Суарес, 59.